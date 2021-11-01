В Черное море идет флагман Шестого флота США

Новости

U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet / Twitter

В Черное море следует корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил Шестой оперативный флот Штатов.

Судно будет работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе и заботиться о безопасности и стабильности.

Шестой флот – это оперативный флот американских военно-морских сил, который дислоцируется в Средиземном море. Судно Mount Whitney является флагманом Шестого флота.

Отметим, что 22 сентября 2021 года Зеленский призвал НАТО увеличить количество кораблей в Черном море. Он также заявил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также, что страна заинтересована в увеличении количества совместных учений.