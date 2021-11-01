Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, кто готовит депутатов «Слуги народа» к эфирам и пишет им тезисы

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, кто готовит депутатов фракции «Слуга народа» к эфирам на телеканалах. Для этого есть линейка тренеров, среди них бывшая журналистка, работница информационного директората ОП и политтехнолог.

Как отметил Подоляк в интервью «Бабелю», на большие эфиры очень тяжело готовить людей, для этого есть целая линейка тренеров.

«У нас есть группы людей, которые тематически и психологически готовят депутатов и представителей исполнительной власти к эфирам. Рена Назарова работает старшим консультантом в аппарате Верховной Рады — это все знают, кроме «Суспільного». [...] Поскольку она имеет опыт работы с телеканалами и сама была телеведущей, она работает с депутатами и может экспертно сказать гостевым редакторам разных программ, какие спикеры для каких тем подойдут лучше», — отметил Подоляк.

Также Подоляк подтвердил, что к подготовке депутатов привлечен политтехнолог Борис Тизенгаузен как сторонний внешний консультант партии. Тот в комментарии «Бабелю» подтвердил, что готовит политиков к большим эфирам. Но кого конкретно — не уточнил, потому что почти все клиенты просят о конфиденциальности.

Третий человек – Наталья Лариончева. Она работает в ОП в информационном директорате и модерирует участие представителей Офиса президента в эфире.

Кроме этого, советник главы Офиса президента подтвердил, что к написанию эфирных тезисов для депутатов «Слуги народа» привлечен бывший журналист Дмитрий Литвин, всего их пишут 4—5 человек.

Напомним, что 19 октября Мирослава Барчук, телеведущая программы «Зворотний відлік» на «Суспільном», обвинила Офис президента в шантаже и ультиматумах: ОП якобы выдвигал условия, при которых депутаты от «Слуги народа» будут приходить на ее программу. Например, двое «слуг» придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу. Подоляк ответил и на это обвинение:

«Здесь вопрос к ведущим: вы приглашаете на тему бюджета человека, который не будет говорить о сути, — он будет просто оскорблять президента либо главу Офиса, либо премьер-министра, либо какого-то депутата. Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой. И наши депутаты, говорят: «А зачем мне приходить и все это слушать?»