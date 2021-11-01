На довыборах в Раду побеждают кандидаты от «Слуги народа». ЦИК обработала 51,36% протоколов

Новости

Кузьмин Александр / УНИАН

На выборах в Верховную Раду в двух одномандатных округах в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты от президентской партии «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, которая подсчитала 51,36% окружных протоколов.

На 184 округе в Херсонской области, после обработки 73,93% протоколов на участках, кандидат от «Слуги народа» и бывший руководитель Херсонской ОГА Сергей Козырь получил 65,18% голосов, а его соперник от «Европейской солидарности» Игорь Йосипенко — 14,12%.

Здесь выборы проходили из-за того, что тогдашнего депутата Игоря Колихаева избрали мэром Херсона.

В 197 округе в Черкасской области лидирует мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, который также представляет правящую партию. Его поддержали 47,25% избирателей, а оппонента, самовыдвиженца Владислава Голуба — 24,14%.

Здесь довыборы проходили из-за назначения «слуги» Александра Скичко на должность главы Черкасской облгосадминистрации.