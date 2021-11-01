В Украине за неделю вакцинировали 1,7 млн человек. За последние сутки COVID выявили почти у 14 тысяч украинцев
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Pexels
За прошедшую неделю, с 25 по 31 октября, в Украине сделали 1 740 231 прививку — это больше, чем за весь июнь.
Также за последние сутки, 31 октября, медики выявили 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 905, медработников —111). От осложнений заболевания умерли 298 пациентов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 68 тысяч человек умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 117 818 человек, одну дозу получили — 89 546, а полностью иммунизированы — 28 272 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированые.
- С первого ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.