МИД Турции: Украина должна отказаться от названия Bayraktar, это уже украинские беспилотники

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В МИД Турции хотят, чтобы Украина не называла приобретенные у нее беспилотники Bayraktar. Там отметили, что теперь это украинское вооружение и его нельзя называть турецким.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Hurriyet.

«Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом. Украина должна прекратить использовать наше название», – пояснил он.

По словам министра, после продажи эти беспилотники нельзя называть турецкими, поскольку они уже не принадлежат Турции.

«Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт», — подчеркнул Чавушоглу.