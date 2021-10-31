Правящая партия Грузии получила большинство голосов на выборах. Оппозиция не признает результаты голосования
- Автор:
- София Телишевская
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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images
Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет бюллетеней по результатам голосования во втором туре местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и в пяти самоуправляющихся городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави, пишет «Эхо Кавказа».
По данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от руководящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, набравший 55,5% голосов. В то же время, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.
Однако его однопартиец Георгий Харчилава победил в едином Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии.
В ночь на воскресенье лидеры оппозиции заявили, что не признают результаты второго тура местных выборов, поскольку их фальсифицировали власти.
- Эти выборы в Грузии рассматриваются как маркер доверия правящей «Грузинской мечте» на фоне заключения Саакашвили в тюрьму. Там он объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина же намерена добиваться экстрадиции (Саакашвили — гражданин Украины), хотя политик на это идти не хочет.
- В первом туре выборов, которые прошли 2 октября, партия Саакашвили проиграла правящей политсиле.