Yonhap: В Южной Корее после вакцинации Pfizer от коронавируса скончался подросток
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Leon Neal / Staff
В Южной Корее скончался вакцинированный от коронавируса подросток.
Об этом сообщило корейское информагентство Yonhap в субботу, 30 октября.
По данным агентства, 13 августа ученик старшей школы был привит вакциной Pfizer, однако 27 сентября мальчик скончался.
Как отмечается, у ребенка не было хронических заболеваний.
Сейчас органы здравоохранения выясняют, что именно повлекло за собой гибель мальчика.
В агентстве отметили, что это первый зафиксированный случай смерти вакцинированного от коронавируса подростка в стране.
- Вакцина Pfizer — первая вакцина от коронавируса, которая получила полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам, а не в связи с чрезвычайной ситуацией. У 44 тысяч участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев.
- По данным исследований, вакцина Pfizer защищает от госпитализации детей 12—17 лет на 93%.
- Ранее в США разрешили экстренное использование вакцины Pfizer для профилактики коронавируса у детей от 5 до 11 лет.