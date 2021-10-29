Глава МВД Монастырский: Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов

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Космач Александр / УНИАН

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

«Все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность. Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин», — подчеркнул он.

По словам Монастырского, только за текущую неделю правоохранители начали 59 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса.