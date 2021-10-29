На Донбассе ранены трое украинских военных

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На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранены трое украинских военных. Об этом говорится в отчете штаба Операции объединенных сил по состоянию на 29 октября.

Состояние здоровья двух раненых удовлетворительное, еще одного — средней тяжести.

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За текущие сутки боевики 9 раз нарушали режим тишины. Они использовали автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие, а также дроны, с помощью которых сбросили осколочную гранату ВОГ-17.

Чтобы заставить противника прекратить огонь, ВСУ открывали ответный огонь.

Отметим, что раненые среди украинских военных были и за предыдущие сутки, 28 октября. Тогда пострадали двое, их состояние здоровья — средней тяжести.