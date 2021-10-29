В Киеве в метро во время локдауна будут пускать и со справкой о выздоровлении от коронавируса

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Сергей Моргунов / «Бабель»

В Киеве в метро во время локдауна, который начнется 1 ноября, будут пускать со справками о вакцинации, отрицательным ПЦР или антиген-тестом, которому не более 72 часов, и справкой о выздоровлении от коронавируса. Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен.

Эти правила киевский метрополитен обнародовал 29 октября.

Как получить справку о выздоровлении?

25 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении «Дія» справка о выздоровлении появится «в ближайшее время» в ноябре, но многое зависит от интеграций с лабораториями. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней. Получение бумажной справки пока не предусмотрено.

КП "Київський метрополітен" / Facebook

Напомним, что в Киеве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом будут действовать усиленные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо полная вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов. В транспорт будут пускать с тестом или сертификатом вакцинации. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Школы будут работать дистанционно, пока не улучшится ситуация с коронавирусом. Детсады будут работать в обычном режиме при условии вакцинации 100% работников заведения.