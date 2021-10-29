В Украине 90% учителей вакцинировались против COVID. ВОЗ рекомендует не закрывать школы на фоне пандемии

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Anita Jankovic / Unsplash

В Украине продолжает расти количество педагогов, которые вакцинировались против коронавируса. Министерство образования и науки по результатам мониторинга отмечает, что хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 90% педагогов.

Об этом сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

Двумя дозами вакцинировано уже более 417 тысяч работников учреждений общего среднего образования — это почти 65%.

Самый высокий показатель вакцинации демонстрирует Киевская область — здесь, по меньшей мере, одну дозу получили более 98,8% учителей.

В Николаевской области этот показатель составил 98%, в Харьковской — 95,5%, а в Хмельницкой — 94,1%. В Донецкой области вакцинировано 93% педагогов.

«Порог прививки в 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области страны. Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей», — отметил министр и призвал всех учителей вакцинироваться в ближайшее время.

В то же время директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге подчеркнул, что школы должны продолжать работать в обычном режиме, несмотря на обострение пандемии.

«Повсеместное закрытие школ в прошлом году нарушило право миллионов детей на образование и нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благосостоянию детей. Мы не можем повторять те же ошибки этой зимой», — заявил Клюге.

Вместо того чтобы закрывать учебные заведения, ВОЗ рекомендует продолжать придерживаться противоэпидемических мер в школах.