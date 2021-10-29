Президент Тайваня признала присутствие американских военных на острове
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Тайваня Цай Инвэнь признала, что на острове присутствуют американские военные, в частности инструкторы. Она стала первым лидером государства за последнее десятилетие, который подтвердил это.
Информацию о военных она подтвердила в интервью CNN.
Инвэнь не назвала точное количество американских военных и вид их деятельности, но отметила, что их «не так много, как люди думали».
Официально американские войска постоянно не базируются на Тайване с 1979 года, когда Вашингтон установил дипломатические отношения с Китаем. В 2019 и 2020 году в КНР на официальном уровне начали звучать угрозы о военном «возвращении» Тайваня в состав Китая.
В начале 2020 года военные США опубликовали видео, на котором американский спецназ тренирует тайваньских бойцов, но его быстро удалили. В ноябре Министерство обороны Тайваня обмолвилось о присутствии морских пехотинцев США, а затем опровергло эту информацию.
В октябре этого года The Wall Street Journal со ссылкой на американских топ-чиновников писало, что на острове минимум год тайно находятся 20 бойцов сил специальных операций и группа морпехов.
- В Тайване прогнозируют, что Китай начнет вторжение до 2025 года — опасность вооруженного конфликта в регионе самая высокая за последние 40 лет.
- С начала октября 2021 года Военно-воздушные силы Китая начали массово нарушать зону противовоздушной обороны Тайваня. За семь дней армия направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
- 9 октября лидер Китая Си Цзиньпин пообещал провести мирное «воссоединение» с Тайванем. Инвэнь ответила, что остров не поддастся давлению и продолжит свой демократический образ жизни.