WSJ: Американские военные минимум год тайно находятся на Тайване на фоне угрозы от Китая

Военные инструкторы США и контингент Корпуса морской пехоты тайно находятся на Тайване минимум год — 20 бойцов сил специальных операций тренируют небольшую группу сухопутных сил страны, а морпехи работают с местными ВМС. Их количество неизвестно.
Об этом со ссылкой на американского топ-чиновника сообщает The Wall Street Journal.
Об идее отправки инструкторов сообщалось еще во время работы администрации Дональда Трампа, но данные о присутствии американцев на острове тогда не подтверждались.
Официально американские войска постоянно не базируются на Тайване с 1979 года, когда Вашингтон установили дипломатические отношения с Китаем.
Газета пишет, что сейчас американцы ведут усиленную работу из-за активизации Китая и возможного скорого вторжения китайских войск.
Издание уточняет, что Пекин годами наращивал свои силы и угрожал в случае необходимости взять Тайбэй под свой контроль силой. Подобные настроения Китая сильно беспокоили официальных лиц США.
- С начала октября Военно-воздушные силы Китая начали массово нарушать зону противовоздушной обороны Тайваня. За семь дней армия направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
- В Тайване прогнозируют, что Китай начнет вторжение до 2025 года — опасность вооруженного конфликта в регионе самая высокая за последние 40 лет.
- 6 октября президент США Джо Байден сообщил, что обсудил Тайвань с главой КНР Си Цзиньпином. Байден сказал, что обе стороны продолжают соблюдать соглашение по Тайваню. Лидеры договорились о саммите до конца года.