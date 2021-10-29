В Украине установили очередной рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом – почти 27 тысяч

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Евгений Малолетка

В Украине за минувшие сутки 28 октября коронавирусом заразилось рекордное количество людей – почти 27 тысяч. Среди них 491 медик и 1 824 ребенка.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 5 463 больных, а 648 человек умерли от осложнений. В то же время 9 784 пациента успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (2 164) и Одесской (2 156) областях.

Также в течение суток почти 290 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 214 тысяч, а вторую дозу – 75 тысяч.