Цукерберг объявил о трансформации Facebook. Платформа будет называться Meta
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- Екатерина Кадакова
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Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия платформы на Meta.
Об этом он заявил во время презентации ребрендинга компании.
«Чтобы отразить то, кем мы являемся и какое будущее мы надеемся построить, я с гордостью сообщаю, что наша компания теперь называется Meta», — сказал Цукерберг.
По его словам, переименование станет одним из шагов для развития новой «цели вселенной» — онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности.
Также основатель Facebook рассказал, что Meta будет состоять из двух частей: в одной соцсети и приложения, в другой — работа над будущими платформами.
«С этого момента мы будем ориентироваться прежде всего на метавселенную, а не на Facebook. Это означает, что впоследствии вам не понадобится аккаунт Facebook для использования других наших сервисов», — добавил Цукерберг.
Отметим, акции Facebook выросли на 3% после новости об изменениях в компании.
- 5 октября в Сенате США выступила бывшая менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсичном» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал это ложью.
- Накануне 17 американских и европейских изданий опубликовали архив внутренних документов Facebook, полученных от Хауген. В документах отмечалось, что компания избирательно контролирует контент с насилием, умалчивает о вреде алгоритмов соцсетей для психики человека, а также иногда накладывает цензуру.
- Марк Цукерберг назвал «Досье Facebook» скоординированной клеветой.