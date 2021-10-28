Нацсовет проверит телеканалы на наличие дезинформации о коронавирусе, нарушителям грозят санкции

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию начинает проверку вещателей на предмет распространения дезинформации и фейков о коронавирусе.

Об этом во время заседания заявил член Национального совета Максим Оноприенко, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации», — подчеркнул он.

По словам Оноприенко, сейчас по Украине распространяются «фейки, дезинформация и откровенная ложь», что влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом.

В то же время в Нацсовете заверили, что за распространение дезинформации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране, в отношении лицензиатов будут применены санкции.