Украина договорилась со Швейцарией о взаимном признании COVID-сертификатов

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Украина и Швейцария договорились о взаимопризнании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Об этом во время совместного брифинга с федеральным советником, вице-президентом и главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся», – рассказал Кулеба.