Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных

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Sasha Maksymenko / Flickr

В четверг, 28 октября, на Донбассе во время обстрелов со стороны российских наемников были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

По данным штаба, воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.

Как отметили военные, с начала суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, четыре из них — из запрещенного Минскими договоренностями вооружения:

возле Луганского — из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в направлении Крымского — из минометов калибра 82 мм;

неподалеку от Красногоровки — из минометов калибра 82 мм;

возле Новозвановки — из минометов калибра 120 мм;

в сторону Троицкого — из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.