«Нафтогаз» за первую половину 2021 года уменьшила чистый убыток в семь раз — до 1,7 млрд гривен

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Гонтарь Владимир / УНИАН

НАК «Нафтогаз Украины» получила по результатам первой половины года убыток в 1,7 миллиарда гривен, что примерно в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года — 11,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные по финансовой отчетности компании за полгода.

В «Нафтогазе» связывают такие результаты со сменой руководства весной 2021-го.

Кроме того, отмечается, что за второй квартал 2021 года, когда компанию возглавил Юрий Витренко, «Нафтогаз» получила чистую прибыль в размере 8,5 млрд гривен (за аналогичный период предыдущего года — чистый убыток в размере 14,7 млрд гривен).

В то же время чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021-го (10,2 млрд гривен). За аналогичный период 2020 года чистая прибыль составила 3,2 млрд гривен.

Доход компании от реализации за январь-июнь 2021 года вырос до 105,6 млрд гривен (за шесть первых месяцев 2020 года — 72 555 млрд гривен).

Однако также выросли расходы, превысившие доходы компании, — 104,13 млрд гривен (против 91,9 млрд гривен в прошлом году).

Отдельно в «Нафтогазе» напомнили, что чистый убыток компании за 2020 год составил 19 млрд гривен, а в 2019 году насчитали 63,3 млрд гривен чистой прибыли.

«Информация о прибыли «Нафтогаза» в первом квартале, которую распространяли уволенный руководитель, отдельные члены правления и наблюдательного совета Компании, некорректна и может вводить в заблуждение Кабинет министров, инвесторов, а также общество. Эта информация касалась не консолидированной, а отдельной отчетности», — добавили в компании и ответили, что аудиторы эту информацию также не проверяли.