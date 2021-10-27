В работе телескопа Hubble произошел сбой. NASA перевело его в безопасный режим

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA заявило о сбое в работе телескопа Hubble. Сейчас аппарат перешел в безопасный режим.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Специалисты работают над исправлением проблемы. В сообщении говорится, что научные инструменты обсерватории перешли в безопасный режим еще 25 октября после того, как возникла десинхронизация между ними и аппаратурой связи.

Сами инструменты находятся в удовлетворительном физическом состоянии.

Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновили в субботу, 17 июля.