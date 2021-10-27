Российский создатель вакцины «Спутник V» заявил о разработке новой формы препарата в виде спрея

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Российский производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» — компания «Генериум» — сообщил о создании новой формы этого препарата в виде спрея для носа.

Об этом заявил директор компании Даниил Талянский, передает ТАСС.

«На основе разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает», — сказал Талянский.

Вакцина в виде спрея якобы тоже рассчитана на два введения и на одно в случае ревакцинации. Талянский отмечает, что новый препарат не нужно замораживать, что облегчает его доставку.

Компания подала заявку в Министерство здравоохранения РФ на проведение клинических исследований и рассчитывает, что через 8 месяцев сможет зарегистрировать вакцину.