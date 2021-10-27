Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Американский изобретатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в истории наблюдений. Его активы оцениваются в $271 млрд.
Об этом пишет Forbes.
Состояние Маска существенно возросло после того, как его компания Tesla достигла капитализации в $1 триллион.
После последнего отчета стоимость принадлежащих Маску акций компании выросла на 13%. За неделю состояние американца выросло на $41 миллиард.
До этого самым богатым человеком был основатель Amazon Джефф Безос. Максимум его состояния был $201 миллиард.
Несмотря на такие активы, Илон Маск не владеет недвижимостью и живет в арендованном доме в Техасе.
- В конце сентября основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова занял первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes и Bloomberg.
- Рейтинги Forbes и Bloomberg обновляются в реальном времени на основе стоимости акций крупнейших компаний. Маск за 2021 год несколько раз выходил на первое место, опережая Безоса и Арно. В апреле он за неделю разбогател почти на $13 миллиардов на росте акций Tesla, но уже в конце месяца потерял позицию лидера после новостей о смертельном ДТП с Tesla на автопилоте.