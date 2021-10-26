Facebook наняла адвоката Бритни Спирс из-за сериала «Машина судного дня». Он может угрожать репутации компании
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- Костя Андрейковец
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Christophe Morin / IP3 / Getty Images
Компания Facebook наняла адвоката Бритни Спирс Мэтью Розенгарта, который должен помочь в возможном судебном урегулировании после выхода сериала «Машина судного дня» от Anonymous Content.
Об этом сообщает Deadline.
Сериал основан на книге «Внутри Facebook: голая правда» и рассказывает о периоде c 2016 по 2021 год. В это время Facebook столкнулась с обвинениями в распространении дезинформации, влиянии на выборы президента США, разжигании ненависти, пренебрежении безопасностью пользователей и так далее.
Привлечение Розенгарта, который помог Бритни Спирс избавится от опекунства отца, выглядит подстраховкой. Сериал может нанести вред репутации Facebook, а потому Розенгарт уже направил письмо продюсерам Anonymous Content с угрозой судебного иска. В письме он указал, что компания предпримет все меры, если сериал покажет ложную информацию. Также он уточнил, что Facebook готова сотрудничать с создателями сериала, чтобы сделать его правдивым.
- 5 октября в Сенате США выступила бывшая менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал это враньем.
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- Марк Цукерберг назвал «Досье Facebook» скоординированной клеветой.