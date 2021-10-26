Эксперимент Минздрава по массовой вакцинации: в Моршине нет ни одного госпитализированного с коронавирусом

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Евгений Малолетка

В курортном городе Моршин во Львовской области, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом Укринформу сообщил мэр Моршина Руслан Ильницкий.

На 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75% взрослого населения города, а двумя — 74%. Всего в городе по состоянию на 26 октября у 22 человек коронавирус (это не новые случаи, а общее количество больных), из них 8 вакцинированных и ни одного госпитализированного. У всех легкое течение болезни, они лечатся дома на самоизоляции.

«Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением штамма «Дельта» есть такая тенденция. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован», — отметил Ильницкий.

Мэр объяснил, что в марте, во время прошлой волны коронавируса, госпитализированных в Моршине в тяжелых состояниях было «очень много», фиксировали и летальные случаи.

«Эксперимент удался, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, которые есть в Украине, все сотрудники санаториев вакцинированы на 90—100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемического кризиса», — добавил Ильницкий.