Pandora Papers: НАПК проверяет нардепа Герегу на причастность к бизнесу в Крыму

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Олександр Герега / Facebook

Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата группы «За майбутнє» Александра Гереги за 2020 год на предмет сокрытия информации, которая была изложена в расследовании Pandora Papers об офшорных компаниях.

Об этом сообщает проект «Слідство.Інфо», участвовавший в расследовании Pandora Papers.

Ранее журналисты обнаружили 5 офшорных компаний, которые принадлежали Гереге через два фонда. Один из этих фондов владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».

«Все они принадлежали супругам Герегам через сеть офшорных компаний, в том числе через два фонда — Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung», — сообщили журналисты, добавив, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Данные Pandora Papers свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами Edlagor Enterprises Limited и проводили операции с группой компаний Гереги минимум до 2019 года. Компания Atropa Services S.A., которая упоминается как связанная с бизнесом Гереги, владела Edlagor до марта 2020 года.

Сам Герега на вопрос «Слідство.Інфо» отвечал, что никакого бизнеса в Крыму не ведет, и отрицал причастность фонда к группе «Эпицентр».