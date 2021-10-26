«Орбитальный риф». Blue Origin к 2030 году построит свою космическую станцию, показан проект
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Blue Origin Джеффа Безоса совместно с партнерами разрабатывает коммерческую космическую станцию Orbital Reef («Орбитальный риф»), которая должна быть закончена к 2030 году.
Об этом сообщается на сайте Blue Origin.
Станцию выведут на низкую околоземную орбиту. Она будет работать как «бизнес-парк» для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов компании. Станция будет оборудована лабораториями, научными и жилыми модулями (в общем смогут жить до 10 человек).
Основными партнерами Blue Origin при разработке станции стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space и Genesis Engineering.
Sierra Space построит для Orbital Reef жилые помещения, в качестве которых выступят надувные модули LIFE, а также предоставит космический корабль Dream Chaser для перевозки экипажей и грузов. Boeing создаст научный модуль и даст доступ к возможностям корабля CST-100 Starliner. Redwire Space будет отвечать за конструкцию станции, Genesis Engineering предоставит одноместный пилотируемый космический аппарат, а Университет штата Аризона поможет в исследованиях.
- Проект Orbital Reef принимает участие в программе NASA Commercial LEO Destinations, в рамках которой агентство планирует поддержать создание частных космических станций. Они придут на замену устаревшей МКС — в конце этого десятилетия ее выведут с орбиты.
- Ранее компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin сообщили, что построят первую частную космическую станцию к 2027 году. Она получит название Starlab.
- Китай также строит свой аналог Международной космической станции, который планирует развернуть к 2022 году. 29 апреля на орбиту вывели основной модуль Tianhe будущей станции, а в июне на орбитальную станцию прибыл первый экипаж.