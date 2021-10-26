В Украине с 8 ноября будут выдавать справки для людей с противопоказаниями к вакцинации

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Міністерство охорони здоров'я України

В Украине с 8 ноября начнут выдавать справки для людей с противопоказаниями к прививкам против коронавируса. С этой справкой от работы не будут отстранять.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью «Украинской правде», которое обнародовали 26 октября.

О том, будет ли эта справка в приложении «Дія», пока неизвестно. Однако вскоре там появится справка о перенесенной болезни и негативном результате ПЦР-теста.

Ранее Минздрав объяснял, что единственным настоящим противопоказанием к прививке от коронавируса сейчас является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, например анафилактический шок. Подробности о составе вакцин можно узнать из инструкций здесь и у врача, который делает прививку. Если есть аллергия на один из компонентов, то не следует прививаться этой вакциной. Хронические болезни не являются противопоказанием к прививке: наоборот, люди с хроническими заболеваниями рискуют труднее перенести ковид, поэтому нуждаются в защите, которую дает вакцинация.

«Есть общие противопоказания, указанные в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя. Но у нас часто откуда-то возникает еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на 6—8 месяцев», — отметил Ляшко.

Напомним, что с 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций. Невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, пока они не сделают прививку. Отстранять, если есть справка о противопоказаниях, не будут.