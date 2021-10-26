Капитализация Tesla превысила $1 трлн. Компания стала седьмой в истории, чьи акции достигли такого уровня
- Автор:
- София Телишевская
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Tesla
По результатам торгов 25 октября, рыночная капитализациякомпании Tesla превысила $1 трлн. Сейчас акции Tesla стоят $995,10.
Tesla стала седьмой в истории компанией после Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook, чья капитализация достигла такой отметки. Об этом сообщает Forbes и сам гендиректор компании Илон Маск.
Вероятнона увеличение акций повлияла новость о том, что сервис аренды автомобилей Hertz заказал в Tesla 100 тысяч электромобилей. Этот договор оценивают в $4,2 млрд.
Кроме этого, в сентябре Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе и первым электромобилем, который превзошел по продажам модели с двигателями внутреннего сгорания.
Эта новость повлияла на состояние Илона Маска, увеличив его на 11,13%, до $ 255 млрд (эта цифра каждый час возрастает). Так, предприниматель занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes.
- Производитель электромобилей Tesla во втором квартале 2021 года (с апреля по июнь) получил прибыль в $1,14 миллиарда, или $1,02 в расчете на акцию. Это первый раз, когда чистая прибыль компании превысила миллиард долларов.
- Tesla покидает Кремниевую долину и переносит штаб-квартиру в Техас. Генеральный директор компании Илон Маск не объяснил причины этого решения, однако ранее он уже высказывал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал перенести штаб-квартиру. Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.