Капитализация Tesla превысила $1 трлн. Компания стала седьмой в истории, чьи акции достигли такого уровня

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Tesla

По результатам торгов 25 октября, рыночная капитализациякомпании Tesla превысила $1 трлн. Сейчас акции Tesla стоят $995,10.

Tesla стала седьмой в истории компанией после Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook, чья капитализация достигла такой отметки. Об этом сообщает Forbes и сам гендиректор компании Илон Маск.

Вероятнона увеличение акций повлияла новость о том, что сервис аренды автомобилей Hertz заказал в Tesla 100 тысяч электромобилей. Этот договор оценивают в $4,2 млрд.

Кроме этого, в сентябре Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе и первым электромобилем, который превзошел по продажам модели с двигателями внутреннего сгорания.

Эта новость повлияла на состояние Илона Маска, увеличив его на 11,13%, до $ 255 млрд (эта цифра каждый час возрастает). Так, предприниматель занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes.