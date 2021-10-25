Польша увеличивает число военных на границе с Беларусью до 10 тысяч

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что число военнослужащих на границе с Беларусью увеличится до 10 тысяч. Решение принято на фоне усиления потока нелегальных мигрантов из мусульманских стран.

Об этом пишет PAP.

«Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12, 16 и 18 дивизии», — заявил министр.

Также к помощи по защите приграничных районов привлечены войска территориальной обороны.