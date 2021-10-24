Адвокат Саакашвили заявил о намерении властей ликвидировать экс-президента. Премьер Грузии назвал это бредом

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Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что действующая власть намерена «ликвидировать» экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы. В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал это заявление бредом.

Об этом сообщает агентство IPN.

«По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией Саакашвили», — отметил адвокат Ника Гварамия и призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за этой ситуацией.

В то же время премьер страны заявил, что это провокация и никто не намерен убивать Саакашвили. Он связал эти слухи с попыткой посеять панику перед выборами, которые пройдут на следующей неделе. Гарибашвили заявил, что врачи следят за состоянием здоровья заключенного и оказывают ему необходимую помощь.

В то же время он подчеркнул, что в случае ухудшения состояния Саакашвили его переведут в тюремную больницу, а не городскую, потому что «в Грузии нет исключений ни для одного заключенного».

«В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру», — сказал Гарибашвили.