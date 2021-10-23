Личный врач Саакашвили: экс-президенту Грузии в тюрьме сделали переливание крови
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- Екатерина Кадакова
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Палинчак Михаил / УНИАН
Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили вечером в пятницу, 22 октября, в тюрьме провели переливание крови.
Об этом сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.
«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада из реанимобиля помогли мне сделать переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», — рассказал он.
По мнению Кипшидзе, Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, потому что «кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно».
Отдельно врач Саакашвили заверил, что сейчас состояние экс-президента Грузии удовлетворительное.
«Лучше, чем было вчера», — добавил Кипшидзе.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбудили четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.