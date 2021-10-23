Личный врач Саакашвили: экс-президенту Грузии в тюрьме сделали переливание крови

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Палинчак Михаил / УНИАН

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили вечером в пятницу, 22 октября, в тюрьме провели переливание крови.

Об этом сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада из реанимобиля помогли мне сделать переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», — рассказал он.

По мнению Кипшидзе, Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, потому что «кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно».

Отдельно врач Саакашвили заверил, что сейчас состояние экс-президента Грузии удовлетворительное.

«Лучше, чем было вчера», — добавил Кипшидзе.