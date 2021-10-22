В Украину прибыла третья партия военной помощи от США. Что нового получили ВСУ

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В Украину прибыла третья партия дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки стоимостью $60 млн. Среди груза есть боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

Самолет с партией помощи в международном аэропорту «Борисполь» встретили чиновники Министерства обороны.

Недавно, 10 и 18 октября, в Украину доставили предыдущие две партии груза.

Международная помощь на $60 млн стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в $250 млн.