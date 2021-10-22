В Украину прибыла третья партия военной помощи от США. Что нового получили ВСУ
- Автор:
- София Телишевская
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В Украину прибыла третья партия дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки стоимостью $60 млн. Среди груза есть боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.
Самолет с партией помощи в международном аэропорту «Борисполь» встретили чиновники Министерства обороны.
Недавно, 10 и 18 октября, в Украину доставили предыдущие две партии груза.
Международная помощь на $60 млн стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в $250 млн.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более 2 часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- 22 сентября Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в сфере безопасности на $50 миллионов. Если в декабре законопроект примут, Украина получит $300 миллионов помощи.