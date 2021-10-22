ЕС анонсировал новые санкции против Беларуси из-за мигрантского кризиса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Европейский Союз анонсировал подготовку новых санкций против Беларуси из-за того, что страна спонсирует мигрантский кризис на границах ЕС.
Об этом говорится в заявлении по результатам саммита Европейского Совета.
В документе отмечается, что ЕС не принимает никаких попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях и осуждает подобные гибридные атаки.
«ЕС будет продолжать противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной беларусским режимом, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц в соответствии со своим последовательным подходом в срочном порядке», — отмечается в заявлении.
- В Польше и странах Балтии за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов из Афганистана и Ирака, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). В ответ на поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша впервые за 30 лет усилила охрану границы со страной и также решила строить стену.