ЕС анонсировал новые санкции против Беларуси из-за мигрантского кризиса

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Европейский Союз анонсировал подготовку новых санкций против Беларуси из-за того, что страна спонсирует мигрантский кризис на границах ЕС.

Об этом говорится в заявлении по результатам саммита Европейского Совета.

В документе отмечается, что ЕС не принимает никаких попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях и осуждает подобные гибридные атаки.

«ЕС будет продолжать противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной беларусским режимом, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц в соответствии со своим последовательным подходом в срочном порядке», — отмечается в заявлении.