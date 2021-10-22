Авиакатастрофа МАУ: Иран не предоставил полных ответов прокуратуре, а часть запросов проигнорировал

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Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы (в целом их 24) о правовой помощи по делу уничтожения пассажирского самолета МАУ PS752, а часть запросов Офиса генпрокурора проигнорировал.

Об этом сообщает Офис генпрокурора по итогам встречи Ирины Венедиктовой с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Эсмаилионом и помощницей посла Канады в Украине Мавурнин Муни.

«Весь прошлый год Украина и Иран двигались отдельными путями: в Иране своя квалификация и свое дело, к материалам которого мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемым в суд, однако сведения о них тщательно скрываются», — заявила Венедиктова.

Она уточнила, что уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров. В июне украинская сторона согласилась на предложение ознакомиться с материалами дела в судебных органах Ирана и на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране без права голоса, но предложения с иранской стороны так и остались обещаниями.

Офис генпрокурора сразу же направил письмо о согласовании в соответствии с рабочим порядком процедуры ознакомления, но за 4 месяца так и не получил ответа. Прокуроры так не получили доступа к материалам, что свидетельствует о нарушении международных обязательств со стороны Ирана. ОГП, однако, снова обратится в компетентные органы.