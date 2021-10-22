На Ямайке арестовали колумбийца по подозрению в убийстве президента Гаити
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Getty Images
На Ямайке арестовали гражданина Колумбии по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Reuters.
Арестованного зовут Марио Антонио Паласиос.
«Он является частью группы наемников. Этот человек опасен», — заявили полицейские.
Отметим, что в числе основных подозреваемых в убийстве президента — группа колумбийских наемников, однако никому еще не выдвинули обвинений.
- 53-летнего президента Моиза убили в его резиденции 7 июля. Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Во время нападения также ранили жену президента, ее госпитализировали в Майами, а 10 июля она впервые выступила с публичным заявлением
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента