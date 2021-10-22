На Ямайке арестовали колумбийца по подозрению в убийстве президента Гаити

Новости

Getty Images

На Ямайке арестовали гражданина Колумбии по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Reuters.

Арестованного зовут Марио Антонио Паласиос.

«Он является частью группы наемников. Этот человек опасен», — заявили полицейские.

Отметим, что в числе основных подозреваемых в убийстве президента — группа колумбийских наемников, однако никому еще не выдвинули обвинений.