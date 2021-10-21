ОАСК просят приостановить судебную реформу
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Окружной административный суд Киева просят приостановить проведение судебной реформы. Заявитель хочет остановить конкурс на должность членов Этического совета по реформированию Высшего совета правосудия.
Об этом пишет пресс-служба ОАСК.
«Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины, утвержденного решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.
Там отметили, что в иске соответствующее требование содержится в качестве обеспечения иска. Сейчас суд рассматривает возможность его реализации.
Иск в суд подал Олег Ткачук. Человек с таким же именем работает в Верховном суде Украины, но сам судья Олег Ткачук отметил, что никаких исков не подавал, а сделал это, скорее всего, его полный тезка. Он также подчеркнул, что иск подали специально накануне пленума Верховного суда 22 октября.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность члена Этического совета, который продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить хотя бы одного своего представителя еще до 13 сентября.
- В то же время Верховный суд 8 октября обратился в Конституционный суд Украины с вопросом о «неконституционности» ряда полномочий Этического совета. Напомним, что в Этический совет должны входить три представителя Совета судей Украины и трое международных экспертов. Этический совет должен провести разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия на добродетель, а также помочь отобрать в состав Совета правосудия новых представителей. По мнению как Верховного суда, так и Совета судей Украины, Этический совет не должен проверять членов ВСП — судей, которые ранее уже прошли соответствующие проверки в рамках квалификационного оценивания.