ОАСК просят приостановить судебную реформу

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Окружной административный суд Киева просят приостановить проведение судебной реформы. Заявитель хочет остановить конкурс на должность членов Этического совета по реформированию Высшего совета правосудия.

Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

«Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины, утвержденного решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в иске соответствующее требование содержится в качестве обеспечения иска. Сейчас суд рассматривает возможность его реализации.

Иск в суд подал Олег Ткачук. Человек с таким же именем работает в Верховном суде Украины, но сам судья Олег Ткачук отметил, что никаких исков не подавал, а сделал это, скорее всего, его полный тезка. Он также подчеркнул, что иск подали специально накануне пленума Верховного суда 22 октября.