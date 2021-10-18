Зеленский анонсировал прогресс в судебной и антикоррупционной реформах после отзыва Разумкова с должности спикера Рады

Президент Владимир Зеленский считает, что антикоррупционная реформа в Украине движется даже несмотря на определенные факторы сдерживания.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV.

«Есть вызовы, но сегодня после смены руководства Рады [речь идет об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента ] мы ускорим голосования второго чтения закона о НАБУ. Думаю, что голосование состоится уже на следующей неделе, если депутаты не подведут», — отметил Зеленский.

Президент также выразил удивление из-за долгого процесса избрания нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«Я был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного этапа конкурса. Мы с этим поработали и я ожидаю, что на этой неделе комиссия таки соберется», — подчеркнул Зеленский и добавил, что до конца года САП точно получит руководителя.