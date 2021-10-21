В Украине ужесточат контроль за вакцинацией от инфекционных болезней

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В Украине усиливают контроль за профилактикой от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на постановление заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Игоря Кузина. Отметим, сам документ был подписан 13 октября.

Согласно постановлению, разрешается вводить несколько вакцин одновременно, чтобы уменьшить количество визитов в больницы.

Также отмечается, что пациенты не должны проходить лишние обследования или диагностики перед прививками.

В документе указывается, что дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения, если получили все обязательные профилактические прививки по возрасту и согласно Национальному календарю профилактических прививок. Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.

Кроме этого, учреждения здравоохранения обязали минимизировать очереди и скопления людей в комнатах ожидания.

«Государство обеспечивает эти вакцины за свой счет, то есть граждане получают их бесплатно. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а значит — предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы», — добавили в Минздраве.

По данным министерства, регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, но темпы прививок медленные. В частности, по состоянию на 1 сентября только 53% детей первого года жизни, нуждающиеся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) — 52,7%.