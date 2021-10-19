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В Житомире усилили карантин — ввели новые ограничения на работу рынков и торговых центров

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

В Житомире с 23 октября введут новые карантинные меры. Будут усилены ограничения на работу рынков и торговых центров.

Решение было принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

В городе введут дополнительные ограничения на работу рынков, торговых центров, предприятий торговли и на услуги:

Также будут введены ограничения на работу кафе и ресторанов. Там позволят принимать только 50% посетителей, а работать они смогут только при условии вакцинации 100% работников или при наличии отрицательного теста. Также ограничили и часы работы — с 6 утра до 23 вечера.

Гостиницы и хостелы смогут работать только в случае 100% вакцинации персонала или наличия отрицательного теста на коронавирус.