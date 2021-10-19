Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуга народа». Она не поддержала закон об олигархах
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- София Телишевская
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Кузьмин Александр / УНИАН
Нардепа от президентской партии Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуга народа».
Решение об этом объявил спикер Рады Руслан Стефанчук.
«Пришла информация от фракции «Слуга народа», которая говорит о том, что согласно части 3 статьи 60 закона «О регламенте Верховной Рады» сообщаем об исключении из депутатской фракции политической силы «Слуга народа» народного депутата Буймистер Людмилу Анатольевну. Информация оформлена письмом», — отметил спикер.
Ранее она не поддержала решение монобильшости об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Разговоры о ее исключении начались еще 23 сентября после голосования против закона об олигархах.
Слухи о том, что она якобы отстаивает в Раде интересы олигарха Рината Ахметова, Буймистер назвала «очередной коммуникационной грязной технологией, которую выпускают против меня за мою позицию при голосовании».
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение. Буймистер голосовала против (единственная из «слуг», кто против).