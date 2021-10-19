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Минздрав: Украина использовала половину доз вакцин от коронавируса, есть еще более 12 миллионов

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Ted Eytan / Flickr

Украина с начала пандемии коронавируса получила 24,7 млн доз вакцин, использовала 12,3 млн доз.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Украина получила:

Утром 19 октября глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю. Сейчас самый высокий суточный рекорд составляет 193 тысячи уколов.