Минздрав: Украина использовала половину доз вакцин от коронавируса, есть еще более 12 миллионов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ted Eytan / Flickr
Украина с начала пандемии коронавируса получила 24,7 млн доз вакцин, использовала 12,3 млн доз.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Украина получила:
- 10,4 млн доз вакцины CoronaVac — сейчас в наличии 6,4 млн доз;
- 7,4 млн доз Pfizer — осталось 1,6 млн доз;
- 4,9 млн доз AstraZeneca (Covishild, SKBio, Vaxzevria) — осталось 2,4 млн доз;
- 2 млн доз Moderna — полностью использовали.
Утром 19 октября глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю. Сейчас самый высокий суточный рекорд составляет 193 тысячи уколов.
- По состоянию на 19 октября в Украине полностью вакцинированы 6 573 564 человека.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.