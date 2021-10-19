В Украине первую прививку от коронавируса получили уже 8 миллионов человек

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В Украине по состоянию на утро 19 октября одной дозой вакцины от коронавируса привили 8 065 762 украинца. Из них полностью вакцинированы 6 573 564 человека.

Об этом сообщил Минздрав.

За сутки понедельника, 18 октября, вакцинировали 193 069 человек. Первую дозу получили 109 667 человек. Минздрав отмечает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные.

Также за сутки 18 октября выявили 15 579 новых случаев коронавируса, госпитализировали 2 852 человека, а умерли 538.

Всего за все время пандемии состоянию на 19 октября в Украине ковидом заболели 2 660 273 человека. Умерли от него 61 348 людей.