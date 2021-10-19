В Украине первую прививку от коронавируса получили уже 8 миллионов человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Maja Hitij / Getty Images
В Украине по состоянию на утро 19 октября одной дозой вакцины от коронавируса привили 8 065 762 украинца. Из них полностью вакцинированы 6 573 564 человека.
Об этом сообщил Минздрав.
За сутки понедельника, 18 октября, вакцинировали 193 069 человек. Первую дозу получили 109 667 человек. Минздрав отмечает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные.
Также за сутки 18 октября выявили 15 579 новых случаев коронавируса, госпитализировали 2 852 человека, а умерли 538.
Всего за все время пандемии состоянию на 19 октября в Украине ковидом заболели 2 660 273 человека. Умерли от него 61 348 людей.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные люди. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки. Также с 15 октября в «красной зоне» находится Херсонская область.