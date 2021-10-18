«Вакцинация — единственная альтернатива». Зеленский заявил, что выступает категорически против локдауна по всей стране

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Masaaki Komori / Unsplash

Президент Владимир Зеленский заявил, что выступает категорически против локдауна по всей Украине. Но для этого нужно вакцинироваться от коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью ICTV.

Зеленский заявил, что пик очередной волны коронавируса продлится несколько недель. Он считает, что Украина к этой волне готова.

«За сутки мы разворачиваем до 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с ИВЛ, со всем. У нас полностью все готово. Есть скорые. Я считаю, что это не большое, а важное достижение нашей медицинской системы», — отметил президент.

Он отметил, что процесс ввода локдауна будут затягивать как можно дольше, чтобы украинская экономика продолжала восстанавливаться.

«Мы все видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, бюджет. Наполнение бюджета в этом году увеличилось больше, чем по плану. В следующем году оно также увеличится [...] Это очень серьезный шаг вперед. Локдауна я не хочу совсем. И поэтому у людей выбор — вакцинация. Другого нет», — подчеркнул Зеленский.