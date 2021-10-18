«Слуги» начали процедуру исключения нардепа Буймистер из своей фракции. Она не поддержала закон об олигархах

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Кузьмин Александр / УНИАН

На заседании фракции «Слуга народа» нардепы решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.

Об этом сообщила прес-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.

Сама Буймистер заявила, что фракция приняла решение инициировать ее исключении из своего состава без ее присутствия на заседании.

Разговоры о ее исключении начались еще 23 сентября после голосования против закона об олигархах.

Слухи о том, что она якобы отстаивает в Раде интересы олигарха Рината Ахметова, Буймистер назвала «очередной коммуникационной грязной технологией, которую выпускают против меня за мою позицию при голосовании».