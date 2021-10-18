Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом — она готова к работе

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Первую нитку газопровода «Северный поток — 2» заполнили техническим газом, чтобы поддерживать в ней нормальное давление и далее начать транспортировку газа.

Об этом компания-оператор Nord Stream 2 сообщила в понедельник, 18 октября.

Нить наполнена техническим газом объемом примерно 177 миллионов метров кубических, что обеспечивает уровень давления 103 бара в газопроводе. Этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

На второй нитке газопровода еще продолжаются пусконаладочные работы — это этап, когда вводят смонтированное оборудование в безопасную эксплуатацию.

Российское информационное агентство Интерфакс уточняет, что первая нитка готова к работе.