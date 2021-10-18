Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом — она готова к работе
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Первую нитку газопровода «Северный поток — 2» заполнили техническим газом, чтобы поддерживать в ней нормальное давление и далее начать транспортировку газа.
Об этом компания-оператор Nord Stream 2 сообщила в понедельник, 18 октября.
Нить наполнена техническим газом объемом примерно 177 миллионов метров кубических, что обеспечивает уровень давления 103 бара в газопроводе. Этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
На второй нитке газопровода еще продолжаются пусконаладочные работы — это этап, когда вводят смонтированное оборудование в безопасную эксплуатацию.
Российское информационное агентство Интерфакс уточняет, что первая нитка готова к работе.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.