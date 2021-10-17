Россия обновила свой рекорд по количеству новых случаев коронавируса — более 34 тысяч заболевших
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- Олег Панфилович
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Немеш Янош / УНИАН
В России зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.
За последние сутки выявили 34 303 новых случая COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Москве (6 740) и в Санкт-Петербурге (3 323). За последние сутки в России от осложнений коронавируса умерли 997 человек.
- В России за сутки 15 октября от коронавируса умерли более тысячи человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. В стране в последнее время регулярно обновляются рекорды по количеству больных и умерших от коронавируса.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов верны, Россия находится на третьем месте по общему количеству заболевших за время пандемии и на первом по количеству больных на миллион населения.