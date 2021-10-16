Венские музеи завели аккаунт на OnlyFans — так они борются с цензурой в Instagram

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NHM Wien / Alice Schumacher

Венский совет по вопросам туризма завел аккаунт на платформе OnlyFans — это платформа, где в основном публикуют сексуальный контент. Совет по вопросам туризма будет там демонстрировать искусство обнаженной натуры, которое блокируют в Instagram и Facebook.

Об этом сообщает The Guardian.

На аккаунт Совет уже загрузил фотографии обнаженных муз, которые нарисовал, в частности, Амедео Модильяни. Подписчики страницы получат официальную экскурсионную карту или входной билет в один из музеев, где произведения искусства можно увидеть во плоти.

Зарегистрировать на OnlyFans Совет по вопросам туризма решил из-за того, что фотографии картин обнаженных натур неоднократно нарушали правила цензуры в Facebook и Instagram. OnlyFans может быть единственной социальной сетью, где Венский совет может без цензуры выставлять обнаженные произведения искусства.

«В социальных сетях алгоритмы определяют, сколько обнаженного тела может быть показано, и часто подвергают цензуре всемирно известные произведения искусства», — говорит директор Венского совета по вопросам туризма Норберт Кеттнер.