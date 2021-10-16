FIFA эвакуировали из Афганистана около 100 спортсменов и их семей

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Международная федерация футбола (FIFA) смогла эвакуировать из Афганистана в Катар около 100 спортсменов и их семей.

Об этом пишет пресс-служба FIFA.

«Руководство FIFA тесно сотрудничает с правительством Катара с августа, и в будущем продолжит тесное сотрудничество по безопасной эвакуации других спортсменов», — отметили там.

Группу спортсменов привезли в Катар эвакуационным рейсом, на борту которого были 357 пассажиров. Среди них было много афганских футболисток.

Этот рейс стал уже восьмым и одним из крупнейших эвакуационных со времен, когда талибы захватили власть в Афганистане.