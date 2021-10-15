Новые COVID-максимумы в России: за сутки подтвердили более 32 тысяч случаев коронавируса, умерли 999 пациентов

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Reza Estakhrian / Getty Images

В России зарегистрировали новые рекордные показатели по количеству подтвержденных случаев и умерших пациентов за сутки.

Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Так, за 14 октября в России зафиксировали 32 196 новых заражений COVID-19, больше всего — в Москве (6 631), в Санкт-Петербурге (2 632), в Московской области (2 110). В остальных регионах суточный прирост составляет менее 1 тысячи человек.

Кроме этого, за минувшие сутки от коронавируса умерли 999 пациентов. Больше всего летальных случаев — в Москве (70), в Санкт-Петербурге (62) и в Краснодарском крае (40).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 925 176 случаев COVID-19, 221 313 пациентов умерли.