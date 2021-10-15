Новые COVID-максимумы в России: за сутки подтвердили более 32 тысяч случаев коронавируса, умерли 999 пациентов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Reza Estakhrian / Getty Images
В России зарегистрировали новые рекордные показатели по количеству подтвержденных случаев и умерших пациентов за сутки.
Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Так, за 14 октября в России зафиксировали 32 196 новых заражений COVID-19, больше всего — в Москве (6 631), в Санкт-Петербурге (2 632), в Московской области (2 110). В остальных регионах суточный прирост составляет менее 1 тысячи человек.
Кроме этого, за минувшие сутки от коронавируса умерли 999 пациентов. Больше всего летальных случаев — в Москве (70), в Санкт-Петербурге (62) и в Краснодарском крае (40).
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 925 176 случаев COVID-19, 221 313 пациентов умерли.
- В России в последнее время регулярно обновляются рекорды по количеству больных и умерших от коронавируса.
- В середине сентября президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении — заболели люди, которые занимаются безопасностью. 29 сентября Путин завершил двухнедельную самоизоляцию. Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры стран померялись уровнем антител к COVID-19.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов верны, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом по количеству больных на миллион населения.