Глава Минздрава Ляшко не исключает, что в Украине введут бустерную вакцинацию от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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health.mil
В Украине, скорее всего, введут прививки дополнительной дозой вакцины от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».
«Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения», — рассказал он.
В то же время Ляшко отметил, что этот вопрос пока неактуален, потому что сначала нужно как можно больше людей привить двумя или хотя бы одной дозой вакцины.
«Мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить о введении бустерной или повторной вакцинации», — сказал глава Минздрава.
Кроме этого, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.
- Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили 6 364 933 украинца.
- В Украине с 15 октября ввели «красную» зону карантина в Херсонской области, а Киевскую перевели в «оранжевую». За минувшие сутки выявили 13 624 новых больных коронавирусом.
- По мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине скоро могут ввести «красную» зону карантина еще в пяти областях.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось.