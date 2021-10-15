Глава Минздрава Ляшко не исключает, что в Украине введут бустерную вакцинацию от коронавируса

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health.mil

В Украине, скорее всего, введут прививки дополнительной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».

«Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения», — рассказал он.

В то же время Ляшко отметил, что этот вопрос пока неактуален, потому что сначала нужно как можно больше людей привить двумя или хотя бы одной дозой вакцины.

«Мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить о введении бустерной или повторной вакцинации», — сказал глава Минздрава.

Кроме этого, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.